Le maire de droite de Meyzieu, Christophe Quiniou, a indiqué à Lyon Capitale cette semaine qu'il ne choisira pas au 2e tour entre Macron et Le Pen. Son opposition est "choquée et indignée".

Après le fiasco de la droite à la présidentielle (Valérie Pécresse n'a réuni que 4,8% des voix), Lyon Cap' a interrogé plusieurs élus de droite lyonnais ou grands-lyonnais sur leur choix au 2e tour entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou le vote blanc.

"Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce n’est pas le même pire mais les deux sont mauvais pour la France pour différentes raisons. Comme les deux ne prennent pas en compte l’urgence climatique qui est un socle important pour moi, je ne vais pas choisir entre eux", nous a expliqué Christophe Quiniou, maire de Meyzieu, dans un article décryptage à retrouver ici.

A Meyzieu, les élus de l'opposition, du groupe "Citoyens et Écologistes" au conseil municipal de Meyzieu, sont "extrêmement choqués et indignés que le maire de Meyzieu Christophe Quiniou (LR) indique ne pas vouloir choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen".

"En mettant sur le même niveau un candidat qui défend les valeurs de la République et une candidate d'extrême-droite, Christophe Quiniou marque son ancrage très à droite et sème une confusion absolument scandaleuse et irresponsable. Ce non-choix, en plus d'être une faute politique grave, a pour conséquence de normaliser les idées et valeurs de l'extrême-droite dangereuses pour notre pays et notre démocratie", écrivent-ils, ajoutant qu'ils "voteront le 24 Avril pour Emmanuel Macron, seul candidat républicain qualifié pour le 2nd tour".

