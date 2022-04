Une claque historique. Valérie Pécresse n'a récolté que 4,8% des suffrages exprimés. A peine plus dans la Métropole de Lyon et ses 59 communes (5,40%). Les élus de droite, très nombreux dans le Grand Lyon, sont divisés sur l'attitude à adopter au 2e tour. Décryptage.



"Je ne peux pas appeler à voter Macron (au 2e tour), son bilan n'est pas bon, il a fracturé la France et pour cette raison j'ai du mal à mettre un bulletin Macron", nous confiait dimanche soir Béatrice de Montille, conseillère municipale LR de Lyon.

" Notre parti en ne choisissant pas fait pire que mettre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur un même pied, il donne un brevet de responsabilité à Marine Le Pen. Cela me pose un problème ", assure Alexandre Vincendet, le maire LR de Rillieux.

C’est une anecdote qui en dit long sur l’état de la droite lyonnaise depuis l’effondrement des LR et de leur candidate Valérie Pécresse au premier tour de l’élection présidentielle, avec seulement 4,8%. Dimanche soir, soir du 1er tour, dans les salons de la Préfecture du Rhône, seuls Béatrice de Montille et Alexandre Vincendet assuraient le service après-vente. Mais dans des registres bien différents. L’élue lyonnaise, qui a soutenu activement Valérie Pécresse tout au long de sa campagne, errait, sous le choc du verdict des urnes, en évoquant son "état de sidération". À l’autre bout de la salle, Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape et président de la fédération LR du Rhône, affichait le sourire qui se forme mécaniquement sur le visage de ceux qui répètent en boucle "je vous l’avais bien dit".Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, président de la Fédération LR du Rhône, appelle à voter pour Emmanuel Macron et a le verbe dur contre les partisans du ni ni : "quand vous êtes un parti de gouvernement, il faut prendre des positions responsables. Il ne faut pas prendre de risques au vu de ce qu’annoncent les sondages. Notre parti en ne choisissant pas fait pire que mettre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur un même pied, il donne un brevet de responsabilité à Marine Le Pen. Cela me pose un problème. Si on pense que c’est en singeant l’extrême droite et pas en la combattant que nos électeurs reviendront, on se trompe. Les génies qui nous ont mis à 8% aux Européennes puis à 4% aujourd’hui disent continuons dans cette voix".Sans les nommer, il vise Laurent Wauquiez et les tenants d’une ligne droitière comme Eric Ciotti ou Bruno Retailleau qui ont plaidé ce lundi au bureau politique des Républicains pour le ni ni. Pour tenter de sauver l’unité du parti, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait déclaré au Figaro : "personne n’appelle à voter pour Marine Le Pen, certains pour Macron, d’autres ne choisissent pas. Il faut absolument respecter cette diversité".