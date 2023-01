Quelles sont les résolutions les plus difficiles à tenir ?

L'année 2023 commence tout juste, avec elle, son lot de bonnes résolutions. Mais pourrons-nous les tenir.

Une étude menée par OpinionWay pour HelloFresh a répertorié les résolutions que les Français pensent intenables. Elle a été réalisée du 20 au 21 décembre 2022 sur 1014 personnes représentatives de la population nationale française.

Près des deux tiers des Français déclarent avoir déjà pris des bonnes résolutions en début d’année (63%).

Les résolutions les plus intenables

Trois grandes catégories se dessinent en plus des traditionnels "arrêter de fumer" ou "perdre du poids" : la santé, l'alimentation et la famille. Ce sont les résolutions en rapport avec la santé qui remportent le prix des résolutions les plus difficiles à tenir.

En entrant dans les différentes catégories on s'aperçoit que "perdre du poids" semble largement plus insurmontable que le reste suivi de "se mettre au sport" et "mieux manger". Étonnamment, arrêter de fumer n'arrive pas si haut dans le classement.

Pour quelles raisons ne tenons-nous pas nos résolutions ?

L'étude montre aussi les raisons pour lesquelles on manque à nos bonnes résolutions. En tête : le manque de motivation, devant le fait d'avoir d'autres priorités et le fait d'attendre la nouvelle année pour prendre des résolutions.