"Quel est ce pays de fous ?" Nicolas Dupont-Aignan soutient les soignants non-vaccinés

Un rassemblement en soutien des soignants non-vaccinés s'est tenu à Bellecour ce samedi 11 mars. Les militants réclament la réintégration de ces derniers.

Cela fait 500 jours, depuis la loi du 12 août 2021, que les soignants non-vaccinés ont interdiction d'exercer leur profession. Ce samedi 11 mars, ils se sont rassemblés, eux et leurs soutiens pour réclamer leur réintroduction. Le mouvement est organisé par Les Collectifs Unis. Le rendez-vous était donné à 13 heures 30 pour demander "l'abrogation définitive de la loi du 5 août 2021 et la suppression définitive du statut de suspendu".

La présence attendue de Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du parti "Debout la France" est attendu sur la place. Fervent partisan de la cause des soignants non-vaccinés, son intervention est très attendue dans le cortège. Sa présence à Lyon s'inscrit dans le cadre de son "tour de France des solutions." Lorsqu'il s'avance sur l'estrade, au pied de la statue de Louis XIV, la foule se presse, fait silence.

Nicolas Dupont-Aignan : "Quel est ce pays de fous ?"

Le député de l'Essonne témoigne son soutien aux soignants présents. "Quel est ce pays de fous dans lequel on interdit aux soignants d'exercer", questionne-t-il. Interrogé par Lyon Capitale, le Président de "Debout la France" indique qu'il est là "en tant que député, et président de parti, pour les Français." Il déplore que "les projets de loi proposés à l'Assemblée Nationale pour les soignants soient rejetés."

Une foule de soignants en colère

Une foule s'est massée sur la place ce samedi 11 mars. Le rouge de Bellecour a revêtu sa blouse blanche. Les militants viennent d'horizons très différents, tous ne sont pas soignants. Certains sont même venus de loin à l'image d'un Montpelliérain qui a fait le chemin à pied pour rejoindre la capitale des Gaules.

@Julien Barletta

Philippe était pompier volontaire depuis de longues années, il dénonce : "j'ai été jeté dehors par cette loi qui n'a aucun sens." Il déplore aussi "le manque de soutien des collègues, il y a une vraie scission chez les sapeurs pompiers." Jean-Paul pour sa part faisait de l'animation en milieu hospitalier. Triste, il explique vouloir "reprendre mes activités, c'est important le social..." Tous dans le cortège, dénoncent une loi qui les prive de liberté et les précarise. Une loi qu'ils jugent "inutile et liberticide, d'autant plus maintenant que l'épidémie a baissé."

Durant le rassemblement, les militants ont formé un cortège qui a fait le tour de la place. Dans les traces d'un corbillard, ils ont "honoré la mémoire" de plusieurs soignants ayant mis fin à leurs jours. Le rassemblement devrait durer encore jusqu'à 18 heures avec d'autres interventions.