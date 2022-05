Au micro de 6 "Minutes Chrono", Farid Nasri en dit plus sur le festival "Les Lions du Rire" qui aura lieu les 14-15 mai à la Bourse du Travail.

Au fil des années, le festival Les Lions du Rire est devenu un événement incontournable. Une belle exposition pour de nombreux humoristes qui espèrent en faire leur métier. "L'idée de notre festival est de proposer une vitrine aux jeunes talents lyonnais. A Lyon, il y a des pépites et c'est important de les mettre en avant, explique Farid Nasri à l'origine de ce festival dont le parrain est Smaïn.

Et de poursuivre : "Notre concept des Lions du Rire veut préserver les artistes lyonnais. D'ailleurs, on propose depuis deux ans du coaching par le biais de l'humour dans les écoles primaires, collèges et lycées mais également dans les associations et les entreprises."

Un chèque de 1000 euros

Les 14 et 15 mai à la Bourse une Travail (pour se procurer des places, cliquez ici), les 13 humoristes lyonnais qui ont été sélectionnés parmi 105 candidats vont donc avoir le loisir de montrer l'étendu de leur talent.

Le grand gagnant, désigné par un jury composé de professionnels de l'humour, repartira avec un chèque de 1000 euros. De son côté, le public élira le meilleur humoriste qui se verra remettre également la somme de 1000 euros.