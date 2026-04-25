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La culture turque de retour à Eurexpo du 8 au 10 mai. @Eurexpo
La culture turque de retour à Eurexpo du 8 au 10 mai. @Eurexpo

Près de Lyon : la culture turque de retour à Eurexpo du 8 au 10 mai

  • par Corentin Lucas

    • La culture turque s’apprête à reprendre ses quartiers en mai à Eurexpo Lyon.

    Du 8 au 10 mai, FestiExpo revient pour une 16e édition qui promet d’attirer près de 80 000 visiteurs. Créé en 2010 dans la région lyonnaise, ce festival s’est imposé comme un événement incontournable pour les amateurs de culture turque, au point de s’exporter dans plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Nantes ou encore Marseille.

    Un voyage immersif au cœur de la Turquie

    Dans le Rhône, il investit à nouveau les halls d’Eurexpo, transformés pour l’occasion en véritable Grand Bazar d’Istanbul. Plus de 300 exposants venus de toute l’Europe et de Turquie proposeront artisanat, bijoux, textiles, parfums ou encore spécialités culinaires. La gastronomie sera une nouvelle fois à l’honneur, avec dégustations et démonstrations autour de plats emblématiques turques.

    Côté animations, la scène principale accueillera des spectacles de 10h à 20h (fanfare, danses traditionnelles, etc...). Des figures de la pop culture turque seront également présentes, comme les acteurs Burak Yörük et Uraz Kaygılaroğlu, attendus pour des séances de dédicaces.

    Le tourisme médical comme nouveauté

    La grande nouveauté de cette édition 2026 réside dans un espace dédié au tourisme médical. Une trentaine d’exposants y présenteront leur savoir-faire tels que les soins dentaires, l’esthétique ou la greffe capillaire.

    Pensé comme un événement accessible à tous, FestiExpo proposera aussi un espace "Festiland" pour les enfants, avec jeux, ateliers et animations. Billetterie en ligne.

    Lire aussi : "Quais du départ" : des élèves face aux enjeux écologiques au cinéma

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