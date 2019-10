Que faire à Lyon cette semaine du 29 octobre au 3 novembre ?

Agenda – Cette semaine c’est les vacances, il faut donc trouver de quoi occuper les plus jeunes. Mais les adultes ne sont pas mis de côté, les sorties sont nombreuses en cette semaine de jour férié. Que faire à Lyon du 29 octobre au 3 novembre ? Découvrez notre sélection.

Retour à Zombieland en avant-première

Retour à Zombieland, la suite du mythique film comico-flippant de Ruben Fleisher est en avant-première au cinéma Pathé Vaise (Lyon 9). Le chaos règne partout dans le pays et les quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains…

Mardi 29 octobre de 20h à 23h

Pathé de Vaise, rue de la Navigation, Lyon 9

Tarif : 12€ - réservation ici (les places partent vite !)

Le salon des vignerons indépendants

Qu’est-ce qu’un vigneron indépendant ? Les professionnels regroupés sous ce label produisent leur vin et le commercialisent eux-mêmes, puis viennent vous le faire déguster en personne. Pour cette 29e édition, le Salon des Vins des Vignerons indépendants vous propose des initiations à l’art de la dégustation, organisées par des œnologues professionnels de la région. Un service de restauration sera également disponible sur place pour vous faire découvrir des produits du terroir, accordés à des vins d’exception.

Jeudi 31 octobre de 15h à 22h

Vendredi 1er et samedi 2 novembre de 10h à 20h

Dimanche 3 novembre de 10h à 19h

Lundi 4 novembre de 10h à 18h

La Halle Tony Garnier, 20 Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7

Tarif plein 6€ / tarif réduit 3 € pour les groupes de 10 personnes minimum et étudiants sur présentation de carte en cours de validité.

Hansel et Gretel au théâtre lyonnais

Qui ne connait pas Hansel et Gretel, l’histoire de deux enfants abandonnés en forêt par leurs parents. Tentant de retrouver leur chemin, ils découvrent une magnifique maison faite en pain d’épices et en bonbons. Mais la sorcière qui y vit a un projet tout tracé : les faire engraisser pour les manger ! Mélangeant théâtre, violoncelle et ombres chinoises, ce spectacle familial saura ravir les petits comme les grands.

Du mardi 29 octobre au dimanche 3 novembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

Spectacle dès 5 ans / durée : 1h

Tarifs : adulte 10€ / -12 ans 5€ - Réservez vos places ici

Le Carré Trente - 12 Rue Pizay, Lyon 1

Halloween Zombie Party

Vous ne savez pas où fêter Halloween entre amis ou en famille ? Voilà la solution : vous rendre dans l’un des Ninkasi spécialement décorés pour l’occasion, pour une zombie party. Pour les plus jeunes, il y aura un goûter d’Halloween avec coloriages thématiques et bonbons. Il sera également possible de se faire maquiller gratuitement par des maquilleurs professionnels de l’école Peyrefitte Make-up. Pour les fêtards, l’ambiance sera folle avec des DJ’s qui vous proposeront une playlist "creepy". Pour les zombies les plus assoiffés de fête ça se passera à la nuit tombée au Ninkasi Gerland pour une zombie party avec DJ Andria et Maggy Smiss au Kafé (gratuit) et une soirée Trance to Hardtek au Kao. Côté ventre, le burger Smashing Pumpkin est de retour à la carte !

Jeudi 31 octobre à partir de 15h dans tous les Ninkasi

Trance to Hardtek au Ninkasi Gerland Kao - billetterie ici

Le R festival

Le R festival est un évènement dédié à la réparation de ce qui est abîmé et à la réduction des déchets : R pour réparer, réutiliser, recycler, repenser et réduire. Cet évènement est l’occasion de faire réparer vos vieux objets et de vous mettre au vert.

Vendredi 1er novembre de 13h à 19h

Samedi 2 novembre de 11h à 18h30 et concerts de 20h à 03h

Dimanche 3 novembre de 11h à 20h

Les Halles du Faubourg, 10 impasse des Chalets, Lyon 7

Pour plus d’informations et billetterie, voir notre article

Lendemain d’Halloween à l’hippodrome

Une atmosphère angoissante régnera sur l'hippodrome de Parilly au lendemain d’Halloween : les enfants accompagnés de leur famille pourront prolonger cette fête de la peur en profitant d'animations terrifiantes. Au programme : 8 courses de chevaux, atelier de brochettes de bonbons, maquillage monstrueux, tunnel de l’horreur, baptêmes de poney et gaufres à profusion.

Vendredi 1er novembre de 12h à 17h

Hippodrome de Parilly, 6 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron

Tarifs : adultes 5€ / étudiants 3€ / gratuit -18 ans, les personnes en situation de handicap et les licenciés FFE (sur présentation d'un justificatif en cours de validité).

Billetterie en ligne

Foire aux champignons en Haute-Loire (oui c'est un peu loin)

Cèpes, morilles, chanterelles et produits de terroir sont à l’honneur ce weekend à Saint-Bonnet-Le-Froid, lors de la fête des champignons. Des producteurs et ramasseurs seront présents pour présenter leurs produits aux visiteurs. Les cuisiniers du village feront également déguster des préparations à base des princes des sous-bois. Au programme : animations, tarte géante, tombola, concours artistiques pour enfants, cours de cuisine avec Pierre Sang (finaliste top chef 2011), marché aux champignons et produits locaux, exposition mycologique.

Samedi 2 et dimanche 3 novembre

Entrée libre

Equita Lyon

L'incontournable Equita Lyon, salon du cheval, se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2019. Compétitions, expositions, conférences, stands... comme chaque année, le programme est d'une grande richesse avec l'ensemble du monde du cheval qui sera à l'honneur durant cinq jours.

Mercredi 30 octobre : 8h30 - 20h30

Jeudi 31 octobre : 7h30 - 20h30

Vendredi 1er novembre : 8h30 - 20h30

Samedi 2 novembre : 8h30 - 20h30

Dimanche 3 novembre : 8h30 - 19h00

À Eurexpo, boulevard de l'Europe, 69686 Chassieu, plein tarif à 21 euros