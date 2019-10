Lyon : un festival pour réparer ses vieux objets et sauver (son) monde !

Le R festival revient pour une 2e édition du 1er au 3 novembre aux Halles du Faubourg, l’occasion de faire réparer vos objets qui ne fonctionnent plus et de vous mettre au vert !

Organisé par la Maison de l’Economie Circulaire, le R festival est un évènement dédié à la réparation de ce qui est abîmé et à la réduction des déchets : R pour réparer, réutiliser, recycler, repenser et réduire. Outre son action à l’année, la MEC organise son festival pour faire comprendre au plus grand nombre la nécessité d’avoir une conscience écologique.

Apportez vos objets à réparer, restaurer ou donner tel que votre vélo ou votre ordinateur. Si vous n'en avez pas sous la main, venez en chiner pour les transformer : des meubles, objets et matières sont mis à votre disposition pour leur donner une seconde vie. Des structures intervenantes (l’Atelier soudé, la Bricolerie, Eisenia, Zéro déchet Lyon…) seront là pour vous guider lors d’ateliers de couture, de réparation et de fabrication. Au programme également : braderies, spectacles et conférences sur la gestion des déchets. La soirée du samedi 2 novembre sera dédiée à des concerts avec DJ Fly, Smokey Joe, Thriakis Dub Destroyer, The Macedonian, et Frakav.

Ateliers et conférences gratuites mais comptez 4€ d’adhésion au lieu ici

Billetterie en ligne pour les concerts

Vendredi 1er novembre de 13h à 19h

Samedi 2 novembre de 11h à 18h30 et concerts de 20h à 03h

Dimanche 3 novembre de 11h à 20h

Les halles du Faubourg, 10 impasse des Chalets, Lyon 7

Programme complet sur http://r-le-festival.org/#programme