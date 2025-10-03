Depuis décembre, la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra faisait l'objet d'une enquête pour prise illégale d'intérêts. Près de huit mois plus tard, l'affaire a été classée sans suite.

En juillet 2024, l'ancienne élue de Décines-Charpieu Farida Boudaoud (Socialiste) avait porté plainte contre X. En décembre, le parquet de Lyon ouvrait une enquête pour prise illégale d'intérêts, concernant la maire de Décines, Laurence Fautra (LR). Près de huit mois plus tard, l'enquête a été classée sans suite. L'élue dénonce "une cabale politique déjouée par la justice."

"Cette plainte, déposée la veille de Noël, n’avait qu’un objectif : salir mon nom, mettre en doute mon intégrité et tenter d’atteindre mon honneur et celui des miens", a dénoncé Laurence Fautra, lors du conseil municipal de Décines, tenu jeudi 2 octobre. "Certains ont choisi de s’attaquer non pas à mon action, non pas au travail que nous menons pour les Décinois, mais directement à ma personne, et pire encore, à ma famille", avait alors poursuivi l'élue.

L'élue saisit à son tour la justice

Si la maire LR a affirmé ne pas avoir été inquiétée par cette affaire, cette dernière à tout de même décidé de saisir la justice : "Parce que l’honneur de ma famille a été publiquement attaqué, j’ai décidé de saisir à mon tour un juge d’instruction, comme le droit m’y autorise", affirme Laurence Fautra. Elle ajoute : "Il n’est pas admissible que l’on cherche à lyncher publiquement un élu pour des raisons purement politiques." Cette dernière à néanmoins affirmé "vivre une rentrée sereine" et a tenu à remercier la justice pour son travail et les Décinois pour leur soutien.

