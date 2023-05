Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 mai

Au programme de ce week-end du 5 au 7 mai à Lyon : un bal, du jeu-vidéo et un salon.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale vous propose sa sélection des bons plans du week-end.

Le bal de Nova aux Subsistances

Ce vendredi, de 17 h à 00 h, Radio Nova investit les Subsistances à Lyon pour "un joyeux bordel", entre musiques et performances. A noter la présence de la tête d'affiche Fatoumata Diawara entourée, notamment, de Motel Club et João Selva.

Le 5 mai 2023 de 17 h à 00 h. 8 bis quai Saint-Vincent dans le 1er arrondissement.

Rétrogaming à la Cité des halles

La Cité des halles organise ce samedi 6 mai une après-midi dédiée aux jeux-vidéo rétros, en partenariat avec Art'Cade. Des tournois sont prévus sur des jeux comme Smash Bros ou Mario Kart. Côté food, des pizzas et des bières sont bien évidemment au programme.

Le 6 mai de 15 h à 21. 124 avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. Plus d'informations sur la page de l'évènement.

Le salon du Made in France

Ce week-end, Lyon accueillera le salon du Made in France. L'événement aura lieu pour la première fois à La Sucrière et réunira 150 exposants venant de toute la France, dont un tiers de la région. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour découvrir ces produits de qualité.

Samedi et dimanche à la Sucrière, 49-50 Quai Rambaud dans le 2e arrondissement. Plus d'informations sur le site de l'évènement.