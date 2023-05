La galerie La Taille de mon âme accueille une jeune artiste, Capucine Pageron, avec Souvenirs d’objets, une exposition de céramiques surprenantes.

Designeuse d’espace, peintre et dessinatrice, Capucine Pageron se consacre à la céramique qu’elle aborde par le modelage, développant un travail nourri d’objets et de lieux du quotidien dont elle observe les usages et les symboles pour les recréer en détournant les codes esthétiques.

Les contours sont irréguliers, les formes disproportionnées mais les objets sont beaux ! Cherchant la lumière dans la transparence de l’émail, elle joue avec une palette de couleurs autour du violet, du vert et du bleu, puis les met en scène dans des compositions qui évoquent des natures mortes.

Souvenirs intimes réinventés

La scénographie déroule des univers d’intérieur, révélant une série d’objets en bleu clair – verres, vases, baigneuses, assiettes – à l’image des porcelaines asiatiques, puis une table nappée qui rappelle les longs repas familiaux avec toutes sortes de plats, carafes, calices, beurrier, faisant surgir de leur esthétique réinventée des souvenirs intimes.

L’évier en céramique rose est une pièce incroyable qui nous bascule dans la maison de nos anciens. En mêlant passé et modernité, ces objets sont des voyages émotionnels à transporter chez soi, certains étant utilisables au quotidien. Avec des prix qui démarrent à 45 euros, un détour à la galerie s’impose, d’autant que l’accueil est toujours chaleureux !

Souvenirs d’objets - Capucine Pageron – Jusqu’au 24 juin à la galerie La Taille de mon âme

www.latailledemoname.myportfolio.com