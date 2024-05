Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 et 5 mai

Fête des fleurs, découverte des coulisses de l'Opéra de Lyon...Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

L’Opéra de Lyon ouvre ses coulisses au grand public

A l’occasion du programme "Tous à l’opéra", événement national, labellisé Olympiade Culturelle Paris 2024, l’Opéra de Lyon ouvre ses portes gratuitement au public le samedi 4 mai à partir de 10 h. Vous pourrez découvrir les entrailles de ce monument culturel.

La fête des fleurs Place des Capucins

Vous souhaitez verdir votre intérieur ? Rendez-vous ce samedi dès 10 heures, Place des Capucins pour une vente de plantes vertes et de fleurs aromatiques à moindre prix.

Japan Touch Haru à Eurexpo : avis aux amateurs de la culture japonaise

Le plus grand festival dédié à la culture japonaise revient à Lyon ce premier week-end de mai à Eurexpo (Chassieu). Plus de 50 animations et 300 exposants seront au rendez-vous ce samedi 4 et dimanche 5 mai. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Rencontrer des champions de natation à Lyon

L'Open des gones, compétition nationale de natation, prend ses quartiers à la piscine de Vaise durant ce week-end de mai. A quelques semaines des JO Paris 2024, ce sera une occasion unique pour voir de près les champions médaillés olympiques comme Florent Manaudou.

Dernière chance pour découvrir l'exposition Bianca Bondi au Musée d'art contemporain de Lyon

Découvrez dans le hall du musée les sculptures que Bianca Bondi a réalisées lors d'une résidence à Irigny. L'artiste s'est plongée dans l’histoire de l’Égypte ancienne et plus particulièrement du sanctuaire Bubastis dédié à la déesse chat Bastet, où de nombreuses sculptures de chats et des chats momifiés ont été retrouvés.,