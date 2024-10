Du 4 au 14 octobre, la Fête de la Science revient partout en France et Lyon n'est évidemment pas en reste. Pas moins d'une centaine d'évènements sont organisés dans la ville, dont quelques nouveautés. En voici une sélection.

Comme chaque année, la plupart des animations en lien avec la Fête de la Science ont lieu dans les entreprises, les musées et dans les campus universitaires. Ainsi, les universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3; les écoles installées sur le campus de La Doua et l'Université catholique de Lyon proposent chacune un large panel d'évènements.

Et cette année, ils sont nombreux à avoir joué le jeu en proposant des animations en clin d'œil au thème de cette édition 2024 : "Océans de savoir". Une thématique "à la croisée des sciences" dont l'objectif est de sensibiliser à l'enjeu de la préservation de ces immenses réserves d'eau, qui couvrent 70% de la surface de la Terre. A défaut d'être au bord de l'océan, les partenaires lyonnais de cette fête se sont donc concentrés sur l'eau dans sa globalité.

Fabriquez un tsunami à l'ENS

Samedi 5 octobre uniquement, le village des sciences de l'ENS ouvre ses portes au public pour les faire participer à une expérimentation physique inédite. De 9h à 18h, pendant trente minutes, vous pourrez reproduire le déplacement de l'eau à l’origine d'un tsunami, dans une grande cuve de 2 mètres de long. L'occasion de comprendre les multiples facteurs qui peuvent conduire à ce phénomène naturel, causant parfois des dégâts humains et matériels importants.

Village des sciences de l'ENS : 46 Allée d'Italie 69007 Lyon

Naviguez sur des eaux virtuelles

Et si vous preniez le large ? C'est ce que propose l'activité organisée par le projet SHAPE-Med@Lyon, en partenariat avec l'association Promofluvia. Samedi 5 octobre, de 10h à 16h, vous pourrez traverser les eaux virtuellement grâce à un simulateur de navigation fluviale. Un jeu de stratégie sur la navigation spatiale sera également possible.

Promofluvia : Rue de Dole 69007 Lyon. Uniquement sur réservation sur ce lien.

Balade sonore au fil de l'eau

Et si vous découvririez l'eau par le son, plutôt que par la vue ? C'est ce que propose cette balade sonore organisée par l'Université Lumière Lyon 2. Equipé d'un casque audio, vous partirez le long du Rhône, guidé par une ingénieure du son et enseignante en cinéma. Celle vous apprendra à écouter et segmenter les sons. Une nouvelle façon de découvrir le fleuve.

La balade est organisée samedi 12 octobre de 11h à 12h. La réservation est obligatoire sur cette adresse mail : mediation-sciences-societe@univ-lyon2.fr

"Dansez l'eau"

Un atelier mêlant art et science, c'est la proposition étonnante faite le collectif R&D. Fidèle à son slogan "La science comme moteur de création", ce collectif de Vaulx-en-Velin vous propose de "prendre part à une danse aquatique", afin de comprendre l'eau grâce aux mouvements du corps.

Le samedi 12 octobre de 10h30 à 11h30, dans la Bibliothèque municipale de Lyon Part Dieu. La réservation est obligatoire. Les inscriptions se font par téléphone au 04.78.62.18.00 ou par mail à l'adresse : bm@bm-lyon.fr.

Faites des expériences sur le CO 2

Le saviez-vous ? La présence de CO 2 dans les océans a été cruciale pour les débuts de la vie sur Terre. Pour comprendre le lien étroit entre ce gaz et les océans et son rôle essentiel, l'INSA vous propose de participer à des expérimentations de chimie simples et ludiques. En parallèle, vous pourrez visiter les dispositifs expérimentaux du laboratoire en environnement visant à valoriser le CO 2 en énergie.

Le samedi 12 octobre, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, dans le Bâtiment Hedy Lamarr de l'INSA Lyon, situé 20 Avenue Albert Einstein à Villeurbanne. Réservation obligatoire sur cette adresse mail : julie.figueras@insa-lyon.fr.