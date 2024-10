"Run in Lyon" revient ce dimanche pour sa 14ème édition

La course culte et annuelle "Run in Lyon" revient ce dimanche 6 octobre, avec un chiffre record de participants.

La mythique course "Run in Lyon", attirant chaque année plusieurs milliers de coureurs venus de toute la France, revient pour sa 14ème édition ce dimanche.

Au programme, une course de 10 km, un semi-marathon (21km) et un marathon (42km) parcourant la Métropole.

Un "Run solidaire" de 5km non chronométrés, est également proposé, afin de découvrir les plaisirs de la course à pied, tout en soutenant l'association "Entourage", une association, qui lutte activement pour recréer du lien social et permettre aux personnes en situation de grande précarité ou d’exclusion de se re-mobiliser mentalement et physiquement via le sport.

Un chiffre record

Cette année, ce sont plus de 30 000 coureurs qui fouleront la Métropole, un chiffre jamais atteint depuis le lancement de l'événement. Toutes les courses sont affichées complètes, hormis le marathon, épreuve phare du dimanche.

Des impacts sur la circulation sont à prévoir, plus de renseignements sur le site officiel de Lyon.