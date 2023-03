Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 1er et 2 avril

Pour ce week-end des 1er et 2 avril, le programme est varié à Lyon.

Le Printemps des Docks

Samedi et dimanche, le Printemps des Docks revient pour sa 8e édition à La Sucrière. Le salon du design et de la décoration proposera de nombreuses conférences et ateliers, notamment autour de l'écologie. Une épicerie et un corner dédié à la nourriture seront également de la partie.

Entrée à 7 €. Plus d'informations sur le site de l'évènement.

Festival Quais du Polar

Le plus grand salon international dédié au genre policier revient ce week-end à Lyon pour sa 19e édition axée sur le polar espagnol. De nombreux auteurs sont invités, notamment autour du thème "roman noir et journalisme". La chroniqueuse judiciaire Elise Costa, autrice de Les nuits que l'on choisi sera à la médiathèque de Tassin samedi.

Plus d'informations sur le site de l'évènement.

Au cinéma, Je verrai toujours vos visages

Après Pupille, Jeanne Herry livre un long-métrage âpre, dépouillé, dans un style documentaire. Le film suit en parallèle deux faces d'une même pièce : la justice restaurative. L'idée est de proposer à des auteurs d'infractions de dialoguer avec des victimes, au sein de dispositifs émotionnellement encadrés et sécurisés. Avec un casting cinq étoiles le film aborde la réparation des Hommes et l'engagement inconditionnels de bénévoles pour y parvenir. Toutes les séances à Lyon.

Réouverture de la Station Mue

Samedi après-midi marquera la réouverture de la Station Mue dans le quartier de Confluence. Au programme dès 15 h, une chasse aux œufs géante, un bal, un buffet. Cette année, le programme de la Station Mue s'articulera autour des thématiques de la culture, du zéro déchet, de la mobilité douce ou de l'économie sociale et solidaire.

Plus d'informations sur le site.