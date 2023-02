Lyon : la 19e édition du festival Quais du Polar met le cap sur l'Espagne

Pour sa 19e édition, le festival Quais du Polar retrouvera les musées, cinémas, théâtres et librairies de Lyon. Du 31 mars au 2 avril, le rendez-vous international des passionnés de "policiers" mettra à l’honneur les "villes du polar", avec un focus sur l'Espagne.

La 19e édition du festival Quais du Polar place le polar espagnol au coeur de son programme. Du 31 mars au 2 avril, le festival investira les lieux culturels et institutionnels de Lyon et de sa métropole. Né d'une "double identité en étant à la fois résolument international et profondément lyonnais" selon sa directrice, Hélène Fischbach, Quais du Polar est devenu l'un des événements incontournables autour du livre. Cette année, le festival résonnera à travers trois thématiques principales, des projets musicaux, cinématographiques et pluridisciplinaires. "A l'image du polar français, le polar espagnol est en plein essor et s'est renouvelé", justifie la directrice du festival.

Roman noir, journalisme et roman d'espionnage

En plus de la thématique principale, dans les grandes lignes du programme de Quais du Polar on retrouve les thèmes "Roman noir, journalisme" et "Roman d'espionnage". Pour le premier, le festival met en avant la nouvelle forme de polar qui intéresse les lecteurs, entre "littérature du réel et héritier du feuilleton populaire". Le festival invite Jake Adelstein, journaliste d'investigation américain et auteur de Tokyo Vice, des auteurs de récits inspirés de crimes réels comme Elise Costa, journaliste spécialisée en affaires judiciaires. Le second thème rime avec le climat géopolitique actuel, "une façon de comprendre tout ce qui se passe dans le monde", précise Hélène Fischbach. Comme auteur et anciens espions, on retrouve l'Israélien Mishka Ben-David, l'Anglaise Ava Glass ou encore le Français Victor Guilbert.

Le festival propose également des thématiques mineures que le public pourra découvrir : la place de la femme dans la société, l'écologie, l'humour dans l'écriture.

125 auteurs et 60 structures

En tout, plus de 125 auteurs de 18 nationalités différentes seront présents pendant trois jours à Lyon pour célébrer le genre noir et participer à des conférences, rencontres, lectures, dédicaces, présentations de films et animations. Le public pourra retrouver les auteurs au musée d'art contemporain, au Lugdunum pour un jeu de piste, au musée des beaux-arts, à la Bourse du Travail, au musée de l'imprimerie et de la communication graphique pour des ateliers de fabrication du papier, à la Sucrière pour une conférence autour de l'exposition Toutankhamon... Cette année, le festival investit le tribunal judiciaire de Lyon pour accueillir deux rencontres autour de la justice sur le thème de la voix des femmes et sur la fascination pour les tueurs en série.

La grande enquête à Croix-Rousse

Dans la continuité d'un programme dense, le festival propose d'autres festivités en incluant le cinéma et la jeunesse. Plus de 20 projections auront lieues au Pathé Bellecour et au Comoedia, dont La Nuit du 12 et Tokyo Vice. A cela s'ajoute un espace jeunesse où 3 500 élèves seront impliqués dans les activités et certains d'entre eux réaliseront des podcasts et des articles. Chaque année, le festival propose de découvrir Lyon autrement au travers d'une enquête urbaine. Le festival invite les Lyonnais à mener une enquête autour de "la soie était noire" dans le quartier de la Croix-Rousse. Les participants devront déambuler dans les rues pour chercher des indices disséminés dans des endroits "insolites". La directrice de l'événement rappelle que l'enquête est gratuite et ouverte à tous. Plusieurs lots sont à gagner, dont deux billets d'avion long-courrier aller-retour AirFrance, partenaire du festival.

L'intégralité du programme de Quais du Polar sera dévoilée mercredi 1er mars.