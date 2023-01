Lyon : la saison 2023 de la Station Mue, à Confluence, se prépare

La SPL Lyon Confluence lance un appel à projet pour la saison 2023 de la station Mue, tiers-lieu culturel et lieu d'expérimentation.

A l'été 2022, la Station Mue avait accueilli un festival de musique électronique. La SPL Lyon Confluence, aménageur du projet de reconversion du quartier de Confluence, lance un appel à projet pour la saison 2023 de ce lieu "pensé comme un laboratoire d'usages ouvert à tous".

Plus de 10 000 personnes en 2022

Entre mi-mai et mi-octobre, la Station Mue avait accueilli plus de 10 000 personnes dans le cadre d'une vingtaine d'évènements. Pour cet appel à projets, la SPL Lyon Confluence recherche des manifestations ayant pour but d'animer le lieu "dans un esprit de vivre-ensemble et de faire-ensemble" et mettant en valeur "ce laboratoire urbain incubateur de projets collectifs".

Parmi les thématiques proposées, la culture, le zéro déchet, la mobilité douce ou l'économie sociale et solidaire. La Station Mue ouvrira ses portes en avril 2023 mais n'accueillera pas d'évènement du 29 juillet au 15 août.