Une Lyonnaise en finale de "Ma thèse en 180 secondes"

L'Université de Lyon sera représentée en finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes".

Lucie Boël, doctorante en philosophie des sciences à Lyon 3 vient de décrocher son billet pour la finale France de "Ma thèse en 180 secondes".

Le concours international (20 pays en lice) permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive.

Lors de la finale régionale organisée à Lyon 21 mars dernier, Lucie Boël avait obtenu le 3e prix du jury et le prix du public, qualificatif pour la demi-finale nationale (lire ici).

"Cela part d'un constat simple, explique-t-elle à Lyon Capitale. Avant de se concentrer sur la connaissance en sciences, on fait de la recherche. Si on savait tout, il n'y aurait rien à chercher à trouver. La recherche démarre de l'ignorance et l'idée est de voir comment cette ignorance va être modifiée, transformée au fil de la recherche et comment elle va influencer la recherche dans son processus."

Pour cette jeune doctorante en philosophie des sciences, "le public a une image un peu faussée de la sciences. Il a tendance à penser que la science est quelque chose de certain, qu'elle va parvenir à des vérités systématiquement alors qu'en fait, non, la science à la base c'ets l'ignorance".

Lucie Boël défendra donc les couleurs de l'Université de Lyon en main à Rennes le 8 juin prochain, pour tenter de décrocher une place en finale internationale, un exploit inédit dans l'histoire de "Ma thèse en 180 secondes".