Maintenu, le festival Woodstower s’adapte pour faire face à la canicule

Le festival Woodstower, qui débute ce mercredi 23 août malgré la canicule, a été contraint d’adapter sa programmation et de prendre des mesures d’urgence.

La canicule n’aura pas eu raison du festival Woodstower qui débute ce mercredi 23 août au grand parc de Miribel-Jonage, avec en tête d’affiche la pop-star belge Angèle. Alors que le mercure devrait atteindre 38 à 39°c sur les coups de 17 - 18 heures, les organisateurs, en accord avec la préfecture du Rhône, ont toutefois dû adapter leur proposition afin d’ouvrir les portes du festival un peu plus tard et éviter les plus fortes chaleurs.

Deux concerts annulés

Ce mercredi soir, le coup d’envoi du festival sera donc donné à partir de 18h30, au lieu de 17h30, entraînant ainsi l’annulation du concert de Elle Valenci, initialement prévu de 18h à 18h30 sur la main stage. Idem pour la deuxième journée de Woodstower jeudi, qui ne débutera qu’à partir de 18h30, entraînant cette fois l’annulation du concert de Doria. Il n’y aura en revanche pas d’incidences sur les performances des autres artistes programmés, à savoir :

Mercredi :

18h30-19h30 : Yoa

19h30-20h30 : Chilla

20h30-21h30 : Kalika

21h30-23h : Angèle

18h30-22h45 : Dj Psyking

Jeudi :

19h-19h45 : El Bobby

19h45-20h45 : Kerchak

20h45-21h45 : BB Jacques

21H45-22H45 : Damso

18h30-22h45 : Dj Psyking

Une "brigade canicule"

Exceptionnellement, afin de limiter le temps d’attente à l’entrée du festival, le dispositif d’accueil sera renforcé et les festivaliers seront autorisés à rentrer avec des gourdes, bouteilles d’eau, brumisateurs, parapluies et éventails. En revanche, alcool et fortes chaleurs ne faisant pas bon ménage, "la vente d’alcool ne sera autorisée qu’à partir de 19h sur l’ensemble des bars du festival".

Tout au long du festival, une "brigade canicule" effectuera également des tournées pour rafraîchir les festivaliers, en distribuant des bouteilles d’eau dans les fils d’attente et sur le devant des scènes. Ses membres seront également mobilisés pour repérer d' éventuels malaises, signes de faiblesse.