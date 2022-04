Quatre films accompagnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présentés sur la croisette, lors du prochain Festival de Cannes.

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera représentée lors de la prochaine édition du Festival de Cannes. Deux films ont rejoint la Sélection Officielle: La Nuit du 12 de Dominik Moll et L’Innocent de Louis Garrel. Deux autres films ont eux été sélectionnés pour la Quinzaine des Réalisateurs: Les Cinq Diables de Léa Mysius et La Montagne de Thomas Salvador.

Du côté des films en liste pour la Sélection Officielle, La Nuit du 12, de Dominik Moll et L'Innocent, de Louis Garrel ont été coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. La Nuit du 12 a été en grande partie tourné entre entre Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Grenoble et Eybens. L'Innocent met à l'honneur plusieurs départements dont le Rhône, l'Ain et l'Isère.

Les deux autres films, eux, sélectionnés pour La Quinzaine des Réalisateurs ont également été coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Les Cinq Diables, de Léa Mysius, a été en grande partie été tourné en Isère. La Montagne, de Thomas Salvador, met à l'honneur les massifs montagneux haut-savoyards.