Météo : un ciel voilé toute la journée à Lyon

Du soleil et des nuages tout au long de ce mercredi 20 avril à Lyon.

Le beau temps va continuer ce mercredi 20 avril à Lyon. Avec du soleil, quelques nuages et jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi.

La qualité de l'air, quant à elle, est moyenne à Lyon. "Mardi 19, les conditions restent ensoleillées et favorables à la formation d'ozone. Cependant les températures de saison limitent rapidement la hausse. La qualité de l'air devrait rester moyenne à dégradée", expliquait mardi le laboratoire Atmo. "Mercredi 20, bien que plus ensoleillée que prévue, la journée sera influencée par une perturbation touchant le sud ouest de la région. La formation d'ozone sera moindre, mais les indices de qualité de l'air resteraient moyens à dégradés. Jeudi 21, la tendance serait la même, compte tenu d'une météo plus perturbée. La qualité de l'air s'améliorerait généralement, mais les indices devraient être moyens à dégradés compte tenu des seuils en ozone", poursuit le laboratoire.