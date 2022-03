Quais du Polar : le meilleur du polar mondial de retour à Lyon

Avis à tous les passionnés de faits divers, les détectives en herbe, les boulimiques de romans policiers ou les amateurs de sensations fortes, Quais du Polar is back. Ça va saigner !

Harlan Coben, John Grisham, Arnaldur Indridason, Craig Johnson, Deon Meyer, Bernard Minier, Guillaume Musso, David Peace, Franck Thilliez... D'Afrique du Sud à la Suède, en passant par la Pologne, les Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Ecosse, l'Islande ou encore, et bien évidemment, la France, ils seront un peu plus de 130 auteurs de romans policiers à venir fouler les terres lyonnaises à l'occasion de la 18e édition de Quais du Polar.

Lyon redeviendra, comme chaque année depuis 2005, la capitale mondiale du crime, des flics et des enquêtes policières. Car c'est bien entre Rhône et Saône, dans la ville rebaptisée "Chicago-sur-Saône" dans les années 70 - alors gangrénée par le proxénétisme, les braquages et les assassinats - que le gratin mondial de la littérature policière va élire domicile du 1er au 3 avril prochain.

Quais du Polar posera son lot de suspects, de mobiles, d'indices et de mystères entre l'Hôtel de Ville, l'Opéra national de Lyon, la Palais de la Bourse (ou la vie), la Chapelle de la Trinité, le Palais Bondy et le théâtre Comédie Odéon.

Bref, toute la ville sera aux couleurs, noires, du polar.

Le mode opératoire ? Des dédicaces en chair et en os, des conférences à faire pâlir un visage pâle, des masterclass de haute tenue, des rencontres musicales. Et l'indécrottable "Grande Enquête", autour de la disparition soudaine d’une exploratrice urbaine. Le pitch ? Alors qu’elle était venue découvrir les toits de Lyon et de Villeurbanne, une jeune urbex s’est mystérieusement volatilisée. A-t-elle voulu échapper au photographe avec lequel elle avait rendez-vous ? A-t-elle été victime d’un kidnapping en lien avec le butin d’un casse légendaire ? L'enquête sera menée aux côtés de personnages 100% urbains.

La lecture, "grande cause nationale"

Après une édition 2020 qui s’est tenue en juillet et en extérieur, Quais du polar 2022 revient cette année "dans sa forme et ses dates habituelles, et reprend possession de la ville de Lyon" précise Albane Lafanechère, présidente du festival. Le festival se tiendra donc dans un contexte favorable à la littérature, "avec une hausse de près de 20% du marché en 2021 par rapport en 2019" selon Hélène Fisscbach, directrice du festival. Preuve, s'il en est, que la littérature reste "un vecteur de transmission essentielle".

Le festival lyonnais s’inscrit cette année dans le programme lecture grande cause nationale, décidé par Emmanuel Macron, "cause majeure pour notre festival, qui a toujours oeuvré pour élargir le public et le format habituel des manifestations littéraires" précisent les organisatrices. Quais du Polar rappelle son travail auprès des scolaires et l’organisation de "Dictées Noires" en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

Pour être accessible au plus grand nombre,Quais du Polar a décidé de créer un pôle accessibilité au sein de son équipe pour proposer aux personnes en situation de handicap de profiter d’ "une expérience festivalière sur mesure.’’

L’année dernière, le festival avait accueilli près de 110 auteurs de 14 nationalités différentes, 70 000 festivaliers et 300 bénévoles.

Pratique

Quais du Polar - Du 1er au 3 avril

Accès gratuit.

www.quaisdupolar.com

Horaires

Palais de la Bourse

Vendredi 1er avril | 10h → 20h Samedi 2 avril | 10h → 20h Dimanche 3 avril | 10h → 18h