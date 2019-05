La concertation publique autour du métro E entre Tassin Alaï et la presqu’île de Lyon s'est achevée ce lundi 6 mai et une idée majeure en est ressortie : faire aller la ligne jusqu'à la Part-Dieu, et relier ainsi la gare à Bellecour en quatre minutes.

Est-il encore possible de présenter le futur projet du métro E sans le faire aller jusqu'à la Part-Dieu ? La concertation autour de la ligne s'est achevée ce lundi 6 mai. À l'origine, le métro E doit relier le quartier d'Alaï à Tassin, à la presqu’île de Lyon. La concertation devait permettre, entre autres, de savoir si les citoyens voulaient que la ligne arrive à Bellecour, ou Hôtel de ville. C'est une troisième voie qui s'est démarquée : prolonger la ligne jusqu'à Part-Dieu Villette. L'idée a été défendue par plusieurs contributeurs, ainsi que le collectif "Pour que le métro E relie Alaï à Lyon Part-Dieu dès 2030" et l'association Déplacements Citoyens.

Part-Dieu à 4 minutes de Bellecour

Dans sa contribution transmise au Sytral, Déplacements Citoyens a fourni plusieurs arguments qui pourraient trouver un écho favorable auprès des habitants de la métropole : "Cette nouvelle grande ligne de métro constituerait une vraie révolution pour l'attractivité de l'Ouest lyonnais, le seul secteur aussi dense du Grand Lyon à ne pas avoir aujourd'hui ni ligne de

métro ni ligne de tramway, et elle offrirait de surcroit la possibilité de relier Bellecour et la Part Dieu en 4 min". Aujourd'hui, il faut entre 8 et 10 minutes pour aller de Bellecour à la Part-Dieu en passant par le métro D, puis la B. Déplacements Citoyens propose également une station intermédiaire à Garibaldi / Paul Bert, à proximité du siège de la métropole, d'autres la verraient bien arriver à Bourse du travail pour une correspondance avec la B.

300 millions d'euros de plus dans le pire scénario

L'association estime également que le métro permettrait de relier la gare d'Alaï à Part-Dieu Villette en 16 minutes, avec la possibilité d'obtenir ainsi un trait d'union entre l'est et l'ouest, puisque les voyageurs retrouveraient les lignes de tram T3 et T4 au terminus, ainsi que Rhônexpress, tout en arrivant à côté de la gare TGV / TER. Selon Déplacements Citoyens, cette ligne accueillerait entre 100 et 150 000 voyageurs jour, contre 50 à 75 000 estimés dans le projet du Sytral pour un trajet Alaï Bellecour. Le surcoût resterait contenu en réalisant l'ensemble du parcours dès le début du projet, s'établissant entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros contre 1 à 1,2 milliard pour hypothèses de base sans prolongement jusqu'à la Part-Dieu. La président du Sytral, Fouziya Bouzerda a déjà annoncé qu'elle demanderait des études complémentaires sur une ligne E d'Alaï à Part-Dieu. Aux vues des coûts estimés, un manque d'ambition pour ce futur projet pourrait bien être incompréhensible pour les citoyens.