Projet de réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : une réunion publique de présentation ce mardi

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé, depuis le lundi 8 novembre et jusqu’au 30 décembre prochain, une grande concertation sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache. Une réunion publique est prévue mardi à Lyon.



Après le grand aménagement des Berges du Rhône, à Lyon, où désormais bars, restaurants, promeneurs, marcheurs pullulent tout au long de l'année, se pose la question de l'autre rive. Le fameux axe nord-sud, où la circulation automobile fait la loi.

Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ? Le projet n'est pas nouveau. Lyon Capitale vous proposait un petit zoom sur les idées qui avaient déjà existé pour le réaménagement de cet axe (Voir ICI). Des projets bien anciens, qui n'ont jamais vu le jour... Notamment devant le magnifique Hôtel-Dieu, en plein cœur de la capitale des Gaules.

L’exécutif écologiste de la Métropole de Lyon et de la ville de Lyon comptent aller au bout de ce projet. Une large concertation a démarré depuis le lundi 8 novembre, jusqu'au 30 décembre 2021, pour : réfléchir, discuter, de la réhabilitation complète des quais du Rhône, rive droite, entre le pont de Lattre de Tassigny, au nord, au niveau du tunnel de la Croix-Rousse, jusqu'au pont Galliéni, au sud, à Perrache.

"Projet emblématique pour le territoire, le réaménagement de la rive droite du Rhône concerne un linéaire de 2.5km représentant le plus grand espace public au sein de la presqu’île. Ce secteur est caractérisé actuellement par une ambiance urbaine dense et saturée par la présence de l’automobile et diverses pollutions, entrainant une perte de la relation physique et visuelle au fleuve et la fragilisation du patrimoine arboré. Les aménagements successifs du secteur, fortement marqués par un usage exclusivement routier, ont créé une véritable coupure pour les piétons et cyclistes", précise la Métropole de Lyon.

Les premiers travaux espérés début 2025

Il est possible de se renseigner, et de participer à la concertation, en consultant le dossier de concertation sur la plateforme : jeparticipe.grandlyon.com mais aussi à l'Hôtel de Métropole et dans les mairies d'arrondissement de Lyon.

Une réunion publique est prévue ce mardi 16 novembre à 18h à l’Hôtel de Ville de Lyon. Inscription ICI.

Après la fin de la concertation, le 30 décembre, la restitution de la concertation est prévue en début d'année 2022. "Sur cette base la consultation de la maîtrise d’œuvre sera lancée 1er trimestre 2022. Les résultats seront soumis à concertation en 2022-2023 pour un lancement des premiers travaux début 2025", conclut la Métropole de Lyon.