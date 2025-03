Dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, l'ancien conseiller municipal de Lyon et ex-député européen du Sud-Est a été condamné à un an de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce lundi 31 mars la cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen à 4 ans de prison dont 2 ans ferme et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. La patronne du parti ne peut donc plus se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

En plus de sa condamnation, huit autres eurodéputés ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. Parmi eux, l'ancien conseiller municipal de Lyon et ex-député européen du Sud-Est, Bruno Gollnisch. Ce dernier a écopé de 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique, de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et de de 50 000 euros d'amende. Douze assistants ont, quant à eux, été déclarés coupables de recel

L'ancien élu de 75 ans, bras droit de Jean-Marie Le Pen, a été conseiller municipal Front national (FN) de Lyon durant 18 ans sous les mandats de Raymond Barre et Gérard Collomb. Député européen pendant 29 ans, il aurait embauché trois assistants parlementaires fictifs et aurait détourné 1,41 million d'euros, entre 2005 et 2015.