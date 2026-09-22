Sénatoriales 2026 : sept listes pour seulement trois sièges dans l’Ain

Les élections sénatoriales se dérouleront ce dimanche 27 septembre dans l’Ain. Trois sièges sont à pourvoir, alors que sept listes de cinq candidats ont été déposées.

Ce dimanche 27 septembre, les grands électeurs du département sont appelés à voter les trois sénateurs qui représenteront l’Ain au Sénat pour les six prochaines années. Dans le secteur, 1 955 grands électeurs se rendront en préfecture de 8h30 à 17h30. Les services de l’État aindinois ont officiellement enregistré sept listes de cinq candidats, chacune comprenant trois candidats titulaires et deux remplaçants. Parmi les candidats figurent trois sénateurs sortants : Patrick Chaize, Florence Blatrix-Contat et Sylvie Goy-Chavent.

À gauche, "Faisons entrer le programme du Nouveau Front Populaire au Sénat", portée par La France insoumise, est conduite par Lola Huguet. "Agir ensemble pour l’Ain et ses communes", liste d’union de la gauche, des écologistes et des démocrates, est conduite par Florence Blatrix-Contat. Le bloc central "Demain se vit dans l’Ain" est représenté par Olga Givernet.

À droite, Véronique Baude, épaulée par Patrick Chaize, mènera la liste des Républicains, "L’Ain au cœur". "Unis pour l’Ain 2026", classée divers droite, est dirigée par la sénatrice sortante Sylvie Goy-Chavent. Du même bord politique, "Campagne de l’Ain 2026" est conduite par Jean-François Thierry. Et enfin, "À la reconquête de l’Ain", investie par le parti d’Éric Zemmour, est menée par Thibault Dumas.

Le dépouillement permettra de connaître dimanche soir les trois sénateurs élus pour représenter l’Ain au Palais du Luxembourg.

Elections sénatoriales, mode d'emploi

Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs. Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.

Lire aussi : Sénatoriales dans la Drôme : six listes pour trois sièges le 27 septembre