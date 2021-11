Présidentielle : le lyonnais Andrea Kotarac (RN) est nommé porte-parole de campagne de Marine Le Pen

Le chef du groupe RN au conseil régional Auvergne-Rhône Alpes, va annoncer qu'il sera porte-parole de la campagne de Marine Le Pen dans l'émission "Dimanche en politique", dimanche 7 novembre.

Andréa Kotarac, patron du groupe Rassemblement National au conseil régional Auvergne-Rhône Alpes, sera le porte-parole de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2022. Il va l'annoncer dimanche 7 novembre sur le plateau de l'émission "Dimanche en politique" rapporte France 3.

Le conseiller régional de 32 ans avait été lui-même candidat aux élections régionales de juin 2021. Il est arrivé en troisième position au premier et au second tour, avec respectivement 12,3 % et 11,2 % des suffrages exprimés. Retrouvez les portraits que Lyon Capitale avait tissé de ce militant insoumis, passé au Rassemblement national, maintenant porte-parole de Marine Le Pen.