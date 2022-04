Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Valérie Pécresse (LR)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce jeudi, découvrez Valérie Pécresse (LR) qui sera en meeting, ce soir, à Lyon.

CV

54 ans

Mandat actuel : présidente de la région Île-de-France

Anciens mandats : ministre de l’Enseignement supérieur (2007-2011), députée (2002-2016)

Première candidature

Sa campagne

Les Républicains s’acheminent vers une seconde campagne présidentielle dont ils seront mis hors course dès le soir du premier tour. Valérie Pécresse, d’après notre dernier sondage, est désormais reléguée à 14 points de Marine Le Pen. Depuis trois mois, Valérie Pécresse se perd sur le fond comme sur la forme. Elle ne s’est jamais vraiment relevée de son meeting raté du Bourget. Elle n’a pas non plus réussi à trouver sa place entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, validant ainsi l’intuition de ceux qui, comme Laurent Wauquiez, ont fait l’impasse sur 2022 estimant les chances des LR infimes. Valérie Pécresse tiendra, ce jeudi soir, un meeting à Lyon pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Sa présence au second tour n’est plus qu’un lointain songe et l’enjeu de la dernière ligne droite est de passer la barre des 10% et surtout d’arriver devant Eric Zemmour. Chantier de la reconstruction s’ouvrira dès dimanche soir et Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait en être l'un des principaux protagonistes.

Ses grandes mesures

- Suppression de 150 000 postes de fonctionnaires

- Mise en place d’un vote annuel fixant un quota d’immigration

- Privatisation des participations minoritaires de l’État dans des entreprises

- Hausse des salaires de 10 % jusqu’à 2 800 euros nets mensuels

- Recrutement de 4 000 médecins dans des maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux

- 45 milliards d’économies par an et retour au seuil de 3 % de déficit annuel

- Report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans

- Fin des 35 heures et retour à la semaine de 39 heures, sauf accord de branche ou d’entreprise

- Rétablissement des peines plancher et construction de 20 000 places de prison

- Recrutement de 25 000 soignants durant le mandat

Replay

Béatrice de Montille, conseillère municipale LR de Lyon, a participé à notre émission 6 minutes chrono pour évoquer la candidature à l’élection présidentielle de Valérie Pécresse.