Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Jean-Luc Mélenchon (LFI)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce jeudi, découvrez Jean-Luc Mélenchon (LFI).

CV

70 ans

Mandat actuel : député

Anciens mandats : député européen (2009-2017), sénateur (2004-2010), ministre (2000-2002)

Candidat en 2012 (11,10 %) et 2017 (19,58 %)

Sa campagne

Comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon connaît une fin de campagne euphorisante. Le candidat des Insoumis a pris cinq points sur les trois dernières semaines. Profitant d’un effet vote utile, il capte une partie de l’électorat de ses rivaux de gauche : Anne Hidalgo (PS), Fabien Roussel (PCF) ou Yannick Jadot (EELV). Il surfe aussi sur ses grands meetings en plein air comme celui de la Croix-Rousse à Lyon où il a réuni plus de 15 000 personnes sur l’esplanade du Gros-Caillou. Mais la remontée, en parallèle de la sienne, de Marine Le Pen pourrait lui claquer la porte du second tour au nez. Dans notre dernier sondage Ifop-Fiducial, il reste à six points de la candidate du Rassemblement national.

Ses grandes mesures

- Retour à la retraite à 60 ans

- Augmentation des salaires et du Smic à 1 400 euros

- Passage à la semaine de 32 heures et octroi d’une sixième semaine de congés payés

- Sortie progressive du nucléaire

- Blocage des prix de cinq fruits et légumes, du gaz et de l’électricité

- Mise en place d’un revenu minimum à 1 063 euros par mois

- Légalisation du cannabis

- Sortie de l’Otan et discussion sur les frontières européennes pour régler la crise ukrainienne

- Passage à une VIe République et instauration du référendum d’initiative citoyenne (RIC)

- Rétablissement de l’ISF et plafonnement des héritages à 12 millions d’euros

Replay

Laurent Legendre, président du groupe Insoumis à la métropole de Lyon, a participé à notre émission 6 minutes chrono pour évoquer la candidature à l’élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.