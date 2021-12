Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse et Éric Ciotti passent au second tour du congrès des Républicains

À l'issue d'un vote démarré le 1er décembre, les adhérents Les Républicains ont désigné les deux candidats qui se départageront pour représenter le parti à la présidentielle : Valérie Pécresse et Éric Ciotti.

140 000 adhérents du parti Les Républicains devaient voter pour désigner le candidat qui les représentera à l'élection présidentielle de 2022. Éric Ciotti (25,59 %), député LR et Valérie Pécresse (25 %), présidente LR de la région Île-de-France, l'emportent, dans un mouchoir de poche. La participation s'élève à 80 %. En tout, cinq candidats étaient en lice : Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Philippe Juvin.

Michel Barnier, ex-négociateur du Brexit et Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France, arrivent en 3e et 4e place, avec respectivement 23,93 % et 22,36 %. Philippe Juvin termine avec 3,13 % des voix.

Chacun leur tour, les prétendants s'étaient déplacés dans la Métropole de Lyon pour des meetings. Des personnalités politiques locales, soutiens des candidats, étaient également venues sur le plateau de Lyon Capitale TV dans l'émission 6min chrono.

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, soutient Valérie Pécresse. Un entretien 6 minutes chrono à retrouver aussi ci-dessous :



La conseillère municipale LR et candidate aux législatives, Béatrice de Montille a apporté son soutien à la candidature d’Eric Ciotti. Un entretien 6 minutes chrono à retrouver.

Le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, soutient Michel Barnier. Entretien 6 minutes chrono à retrouver ci-dessous