Depuis le 20 novembre, les Féeries d'hiver ont débuté à Valence avec la Grande roue et le village de Noël. Cependant, l'apogée de l'événement se déroule le week-end du 4 et 5 décembre avec la parade de Noël et un tir de feu d'artifice.

Lyon a la Fête des Lumières. Valence a ses Féeries d'hiver. Absente depuis deux ans, l'événement revient "dans une ambiance magique et chaleureuse" pour le plus grand bonheur des Valentinois. Depuis le 20 novembre, les habitants ont pu embarquer sur la Grande roue et visiter le village de Noël composé d'une trentaine de chalets. Samedi 4 décembre, ils pourront se rendre sur le Champ-de-Mars à 19h30 observer les tirs de feu d'artifice.

Devrait également se dérouler le même jour la traditionnelle parade de Noël sur le thème cette année "mes beaux sapins". Une déambulation de 1 heure où professionnels et amateurs partiront du boulevard d'Alsace jusqu'au kiosque Peyne.

Un événement sur fond de Covid-19

Si le port du masque sera obligatoire dans les zones concernées pendant tout l'événement, le pass sanitaire ne sera lui pas nécessaire, selon France Bleu Drôme. Une décision étonnante alors même que l'arrêté préfectoral du 26 novembre dernier indique théoriquement que "le pass sanitaire doit être mis en être mis en œuvre pour l’ensemble des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes, tels que les marchés de Noël et les feux d’artifices".

Cependant, toujours selon nos confrères, la préfecture reconnait que barriérer toutes les zones est impossible.