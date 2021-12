Primaire LR : Béatrice de Montille "surprise" et "ravie" du score d’Eric Ciotti

C’est la surprise du premier tour de la primaire LR : Eric Ciotti arrive en tête avec 25,59 % des suffrages. Béatrice de Montille, conseillère municipale à Lyon et soutien du député des Alpes-Maritime, promet désormais une surprise pour le second tour.

Seule soutien d’Eric Ciotti dans le Rhône, Béatrice de Montille jubile : “je suis surprise et très contente. Je ne pensais que le scrutin serait si serré entre les quatre candidats. Eric Ciotti s’exprime avec sincérité et authenticité et ça a payé. Il a toujours été loyal envers sa famille politique. Il a souvent rappelé son héritage dans la lignée de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il a du charisme et il attire la sympathie”.

Alors que Xavier Bertrand a déjà appelé à voter pour Valérie Pécresse, Béatrice de Montille promet d’autres surprises : “il a une dynamique. Je ne pense pas qu’il y aura un front contre Eric Ciotti. Je sens que des soutiens de Michel Barnier sont proches de lui. Le scrutin sera imprévisible”.