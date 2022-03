Le candidat du NPA, Philippe Poutou, est en meeting à Villeurbanne ce mardi soir. (Photo by Damien MEYER / AFP)

Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou, qui est actuellement engagé dans une course contre la montre pour réunir ses 500 parrainages, afin de participer à l’élection présidentielle, se déplace dans la Métropole de Lyon ce mardi 1er mars. Il tiendra un meeting à Villeurbanne.

À 40 jours du premier tour de l’élection présidentielle, le ballet des candidats à l’Élysée se poursuit dans la Métropole de Lyon. Après Yannick Jadot, Christiane Taubira ou encore Anne Hidalgo et avant la venue de Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et Fabien Roussel dans l’agglomération c’est au tour du candidat Nouveau Parti Anticapitaliste, Philippe Poutou, de tenter de séduire les électeurs locaux.

L’homme politique qui participe à sa 3e campagne présidentielle sera en meeting au Centre Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne à 19 heures ce mardi 1er mars. Engagé dans une course contre la montre pour réunir cette semaines ses 500 parrainages, indispensables pour participer au 1er tour, Philippe Poutou présentera son programme de rupture anticapitaliste. Il propose notamment un SMIC à 1800 euros net, 100% d'énergies renouvelables en 2050, l'arrêt des fermetures de lit dans les hôpitaux, l'expropriation des grands groupes de l’industrie pharmaceutique, la semaine de 32h de travail et la retraite à 60 ans.