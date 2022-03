Lyon : mouvement de grève au théâtre des Célestins ce mardi 1er mars

Face à une cadence de travail qu’ils jugent "infernale", les employés du théâtre des Célestins, dans le 2e arrondissement de Lyon, ont décidé de débrayer ce mardi 1er mars.

C’est jour de grève au sein du personnel de la ville de Lyon ce mardi 1er mars. Alors que les policiers municipaux ont annoncé se réunir devant l’Hôtel de Ville en début d’après-midi pour exprimer leur mécontentement, un peu plus loin sur la Presqu’île ce sont les employés du théâtre des Célestins qui ont décidé de débrayer ce mardi. À l’appel de la CGT Ville de Lyon et de la CGT UGICT le personnel de l’établissement culturel du 2e arrondissement de mobilisé pour dénoncer une situation "alarmante".

Un manque d'effectif pointé du doigt

Le personnel dénonce notamment les promesses non tenues par l'administration. "Pour répondre aux cadences infernales des 365 représentations à l’année, les agents du théâtre municipal subissent une surcharge de travail avec des horaires de travail à rallonge et variable du fait des nombreuses représentations quotidiennes", déplore le syndicat. Les membres de la CGT Ville de Lyon pointent du doigt les effectifs pas assez fournis du théâtre du 2e arrondissement. "En sous-effectif, les agents à bout de souffle occupent des fonctions non prévues sur leur fiche de poste pour pallier aux absences de recrutement", expliquent-ils.

Le syndicat demande par ailleurs à la Ville de Lyon "une planification juste et rigoureuse, annoncée sur 5 à 6 semaines à l’avance pour assurer le respect de la vie de famille des agents". Les salariés du théâtre réclament également l'embauche immédiate des postes vacants, l'arrêt des contrats CDD renouvelables sur des postes de titulaires et une nouvelle bonification indiciaire pour les équipes de montages. Agents et cadres prendront part à ce mouvement de contestation.

Pour l’heure, la représentation prévue ce mercredi 2 mars au théâtre, La Mouette, écrite par Anton Tchekhov, ne devrait pas être perturbée par la grève.