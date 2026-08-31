Près de Lyon : les sapeurs-pompiers de Feyzin organisent la 5e édition des Foulées de Vince

La cinquième édition des Foulées de Vince prendra part le dimanche 20 septembre dans trois communes du sud de la métropole lyonnaise.

Dimanche 20 septembre, les sapeurs-pompiers de Feyzin organisent la cinquième édition des Foulées de Vince, une course à pied dont les différents parcours traverseront Saint-Symphorien-d’Ozon, Corbas et Feyzin, trois communes du sud de la métropole.

Trois distances sont proposées aux participants : 5 km, 12,8 km et 21,2 km. Les coureurs pourront également choisir de participer en duo. Le trail du Fort, long de 21,2 km, est proposé au tarif de 21 euros. Le trail des Grandes Terres, sur 12,8 km, coûte 14 euros, tandis que le trail des Petites Terres, d’une distance de 5 km, est accessible pour 7 euros. Une randonnée complète également le programme, avec des parcours de 5 à 12 km, au choix, pour 5 euros.

"Que tu sois là pour te dépasser, partager un moment à deux ou simplement profiter de l’ambiance, il y a forcément un défi pour toi !", annoncent les organisateurs. Une course "kids" d’un kilomètre sera réservée aux enfants, sous réserve d'inscription sur le site de l'évènement.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Les départs seront échelonnés entre 9 heures et 10 heures, selon les épreuves, au niveau de la caserne de Feyzin.

Affiche de l'évènement.

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