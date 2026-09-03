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L’écrivain américain Peter Heller est attendu à Lyon le 30 septembre. © John Burcham

L’écrivain Peter Heller attendu à Lyon le 30 septembre pour une rencontre exceptionnelle

  • par C.M.

    • L’écrivain américain Peter Heller sera à Lyon le 30 septembre pour une rencontre avec ses lecteurs. Une projection du film The Dog Stars de Ridley Scott, adapté son roman La Constellation du chien (Actes Sud, 2013), conclura l’événement.

    Dans le cadre de la programmation à l’année du festival Quais du Polar, l’auteur américain Peter Heller est attendu à Lyon le 30 septembre prochain pour une soirée événement, organisée en partenariat avec le festival Un aller-retour dans le noir de Pau et les Éditions Actes Sud.

    La soirée débutera à 19 heures par une rencontre et une séance de dédicaces avec les lecteurs à la librairie Passages, dans le 2e arrondissement. La réservation est gratuite, mais néanmoins obligatoire. À 20 h 45, le rendez-vous est donné au cinéma Lumière Terreaux, dans le 1er arrondissement, pour la projection du film de Ridley Scott The Dog Stars, actuellement en salles, adapté du roman de Peter Heller La Constellation du chien (Actes Sud, 2013). Les réservations sont, là aussi, obligatoires et disponibles aux tarifs habituels du cinéma.

    Le 1er octobre, Peter Heller ira enfin à la rencontre de plusieurs classes de lycée pour échanger sur son livre La Constellation du chien.

    Lire aussi : Lyon : 100 000 festivaliers ont rythmé la 22e édition de Quais du Polar 

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