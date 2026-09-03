Football : l'OL s'offre Keito Nakamura et mise sur le marché japonais

Keito Nakamura est officiellement un joueur de l’Olympique Lyonnais. Premier Japonais de l’histoire du club, l’ailier de 26 ans arrive avec une solide communauté derrière lui.

Près de 24h après la fermeture du mercato, le club rhodanien a officialisé l’arrivée de Keito Nakamura, recruté comme joker en provenance du Stade de Reims. L’international japonais s’est engagé jusqu’au 30 juin 2030 pour un million d’euros, auquel pourront s’ajouter jusqu’à 19 millions d’euros de bonus. Reims conserve par ailleurs un intéressement pouvant atteindre 12,5% sur une éventuelle plus-value.

Sur le terrain, l’ailier vient compenser le départ de Malick Fofana à Sunderland. Mais son arrivée est aussi historique. En effet, Keito Nakamura est le premier joueur japonais à porter le maillot lyonnais.

"Beaucoup de Japonais vont regarder les matchs de l’Olympique Lyonnais"

Keito Nakamura dispose déjà d’une forte notoriété dans son pays. Celle-ci a pris une nouvelle dimension lors de la Coupe du monde 2026. L’attaquant a disputé les quatre rencontres du Japon dans la compétition et s’est notamment illustré face aux Pays-Bas avec un but.

Son arrivée à Lyon pourrait ainsi permettre à l’OL de renforcer sa visibilité au Japon. Le joueur compte aujourd’hui 1,6 million d’abonnés sur Instagram. "J’ai de la chance d’avoir beaucoup de supporters là-bas, surtout depuis la Coupe du monde. Désormais, beaucoup de Japonais vont regarder les matchs de l’Olympique Lyonnais et peut-être même venir y assister au stade", a déclaré l'homme de 26 ans lors de son interview d'arrivée.

Au-delà de sa popularité personnelle, Nakamura veut également voir son transfert contribuer à rapprocher le football japonais de l’Olympique Lyonnais. "C’est très spécial pour moi. Je pense qu’à l’avenir, beaucoup de joueurs japonais susciteront davantage l’intérêt de cette équipe et de la Ligue 1."

Reste désormais à voir si cette influence se traduira concrètement dans les tribunes, sur les réseaux sociaux et, surtout, par les performances du joueur sous le maillot lyonnais. Le pari est lancé.

🎙️ À peine arrivé, et l’interview du premier joueur japonais de l’histoire de l’OL est déjà disponible, les Gones ! 🇯🇵🔴🔵



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