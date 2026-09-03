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Photo d’illustration © Tim Douet

"Je vais te crever" : un chauffeur de bus insulté et menacé à Lyon

  • par LR
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    • Un chauffeur de bus de la ligne 72 a été insulté et menacé par un passager dans la soirée du dimanche 30 août pour un simple "bonjour".

    Il était environ 22 h 30, dimanche 30 août, lorsqu’un individu est monté à bord d’un bus de la ligne 72. Le chauffeur a alors salué le jeune homme, mais face au silence de ce dernier, a finalement répété son "bonjour" un peu plus fort. C’est à ce moment que le passager serait devenu particulièrement violent, assurent nos confrères du Progrès.

    Le jeune homme aurait crié et menacé le chauffeur tout en le filmant. Il était visiblement sous l’effet de produits stupéfiants. En sortant du bus à l’arrêt Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, quelques instants plus tard, l’individu aurait hurlé au chauffeur : "Je vais te casser la gueule, je vais te crever". Le conducteur du bus a porté plainte.

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