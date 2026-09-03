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Auvergne-Rhône-Alpes : le PASS’Région seniors crédité de 15 euros supplémentaires

  • par C.M.

    • Ce mercredi 2 septembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a crédité de 15 euros supplémentaires son PASS’Région seniors pour adhérer à une association sportive, culturelle ou de loisirs.

    Depuis son lancement en décembre 2025, ce sont 262 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes qui bénéficient du PASS’Région seniors, dispositif permettant aux personnes âgées de 65 ans et plus, résidant sur le territoire, d’avoir accès à différentes offres à tarifs réduits.

    Un succès pour la Région, qui a présenté, ce mercredi 2 septembre, l’augmentation de 15 euros du PASS’Région seniors pour, cette fois-ci, adhérer à une association sportive, culturelle ou de loisirs. Dans les faits, ce nouvel avantage est disponible depuis le 1er septembre.

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que 2 millions de personnes peuvent demander le PASS’Région seniors sur le territoire. 550 associations partenaires ont par ailleurs rejoint le dispositif depuis son lancement. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne ou via un formulaire papier. La carte est ensuite envoyée par courrier, accompagnée des informations nécessaires pour profiter des avantages.

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