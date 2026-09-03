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Image d’illustration. (© Tim Douet)

Rhône : un père accusé d'avoir tiré sur la maison de son fils, il nie les faits

  • par Romain Balme

    • Un homme est accusé d'avoir tiré sur la maison de son fils, située dans les Pierres Dorées (Rhône). Il a été relaxé pour ces faits, mais condamné pour possession d'armes.

    Quand une affaire de famille amène au tribunal. Ce jeudi 27 août, un homme de 64 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il est accusé d'avoir tiré sur la maison de son fils, située dans les Pierres Dorées (Rhône), alors que ce dernier était en vacances à Béziers. La relation entre le sexagénaire et son fils se serait fortement dégradée depuis janvier 2026. Et pour cause, après 20 ans de vie commune, la compagne du père s'est mise en couple avec le fils de ce dernier. Une situation qui aurait entrainé des tensions.

    A la barre, le père de famille s'est défendu de telles accusations, malgré l'argumentaire du président. En effet, lors de son audition, la copine de son autre fils, âgée de 17 ans, affirme l’avoir vu ce soir-là placer des fusils et des munitions dans sa voiture. Des paroles qu’il réfute une nouvelle fois, dénonçant "un complot", explique le Progrès.

    L'individu condamné pour détention d'armes

    Si le prévenu a finalement été relaxé au sujet des tirs, notamment en l'abscence de preuves formelles, il a bien été condamné. Des armes avaient été retrouvées à son domicile le 2 juin dernier, et le sexagénaire a reconnu les faits. L'individu a finalement écoppé de 4 mois de prison avec sursis ainsi qu'à une interdiction d’entrer en contact avec son fils et son ex-femme pendant deux ans.

    Lire aussi : Une enquête ouverte après une série de cambriolages dans des casernes de pompiers autour de Lyon

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