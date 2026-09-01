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Le conducteur était sans permis depuis quatre ans. @RB

Un Lyonnais intercepté à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

  • par Corentin Lucas

    • Un Lyonnais de 27 ans a été contrôlé à très grande vitesse sur l’autoroute A43, au niveau de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

    Les faits se sont produits en fin d’après-midi sur l’autoroute A43, à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), à quelques kilomètres au sud-est de Lyon. Au volant d’un Peugeot Expert, un homme de 27 ans, originaire de la capitale des Gaules, a été intercepté alors qu’il circulait à 190 km/h.

    La vitesse retenue à son encontre a finalement été de 180 km/h. Lors du contrôle, les brigadiers ont découvert une infraction de grande ampleur. Le conducteur roulait alors que son permis de conduire était suspendu depuis mai 2022.

    Cerise sur le gâteau : son véhicule n’était plus assuré selon les informations de nos confrères du Progrès.

    Lire aussi : Lyon : un homme tué au couteau à Gerland, un suspect interpellé

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