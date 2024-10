La pluie s'est fortement abattue dans le Rhône, dans la nuit de lundi à mardi. La situation va s'apaiser vers midi, mais les prochaines heures pourraient encore être mouvementées.

La pluie s'abat sévèrement sur Lyon et ses alentours, ce mardi matin, alors que neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance pluie-inondation, dont 5 en vigilance orange. Ces dernières 24 heures, des cumuls de pluie importants sont donc recensés, notamment dans le Rhône.

Les conséquences d'une "remontée méditerranéenne et du prolongement d'un épisode cévenol, qui s'est étendu jusqu'au Jura", précise Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste à Météo Lyon. En 24 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Entre 70 et 80 mm sont recensés en moyenne dans le Rhône. Avec, par exemple, 60 mm dans le secteur de Bron, 68 mm à Saint-Exupéry ou encore 74 mm à la Tête d'Or. Les normales mensuelles d'octobre, elles, s'établissent à 100 mm.

"Le pire est passé, une évacuation est attendue vers midi, poursuit le météorologue. Et reprend : "Il faudra voir si le record de pluie en 24 h a été battue, mais c'est possible que l'on s'en rapproche". A noter qu'une vingtaine d'interventions a été réalisée par les pompiers du Rhône pour, notamment, des inondations de garage.

Des vents entre 90 et 100 km/h attendus

Ce mardi après-midi devrait être plus calme avec le retour d'un temps sec en fin de journée. Mais de nouveaux intempéries sont attendus dès mercredi soir, la conséquence de l’ex-ouragan Kirk.

"Ce phénomène n'aura rien à voir avec ce qu'on a eu ce matin. Il concerna surtout le massif central et la Loire. Mais c'est une situation plus classique", note Guillaume Séchet. Dans le Rhône, des rafales de vent allant de 90 à 100 km/h sont prévues dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre.

