Près de Lyon : les contours du projet de nouveau barrage sur le Rhône

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a présenté mercredi son nouveau projet de barrage sur le Rhône.

Vendredi, le gouvernement, RTE et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) lancent la concertation autour d'un projet de nouveau barrage sur le Rhône dont l'objectif est de renforcer la souveraineté énergétique de la France. Après une année d'études, la CNR a présenté mercredi les contours de l'aménagement, baptisé "projet Rhônergia", qui pourrait voir le jour d'ici 2033 entre l'Ain et l'Isère.

330 millions d'euros

Avec un budget estimé à 330 millions d'euros, le barrage concernerait 26 km de linéaire fluviale avec une retenue de 22 kilomètres de long pour ralentir le débit du fleuve. Le barrage-usine serait situé au niveau des communes de Saint-Romain-de-Jalionas en Isère et Loyettes dans l'Ain. Contrairement à un barrage réservoir, l'aménagement ne stockerait pas d'eau mais la turbinerait en continu, sans prélèvement.

L'infrastructure pourrait produire 140 GW/h par an et couvrir les besoins électriques annuels de 60 000 habitants, soit l'équivalent de la population de Bourg-en-Bresse. Ce projet présente "un intérêt tout particulier au regard du contexte énergétique", a souligné Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire de la CNR, en soulignant son rôle possible dans "la lutte contre le changement climatique", pour l'indépendance énergétique de la France et l'inflexion des coûts de l'électricité.

Un collectif d'opposant se forme

Un collectif d'opposant est néanmoins en train de se former, estimant que "ces aménagements vont défigurer complètement tout ce territoire", rapporte l'AFP. Le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas s'oppose lui aussi à "l'artificialisation" de son territoire. Après concertation, l'Etat dira à la mi-2024 s'il souhaite que la CNR poursuive son travail, avant l'ouverture d'une enquête publique et un arbitrage final en 2027.

Les travaux pourraient ainsi débuter en 2029 pour une mise en service prévue en 2033. La CNR, qui supervise déjà 19 barrages hydroélectriques sur le Rhône, estime que "Rhônergia" est le dernier projet de cette nature envisageable en France.