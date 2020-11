Près de Lyon : le maire de Givors menacé de décapitation

Des graffiti menaçant de décapitation Mohamed Boudjellaba, le maire de Givors, près de Lyon, ont été découverts ce vendredi 6 octobre sur les murs de la commune. L'élu a porté plainte pour menaces de mort et apologie du terrorisme.

Découverte consternante ce vendredi 6 octobre sur les murs de la commune de Givors, près de Lyon. Des graffiti visant Mohamed Boudjellaba, le maire EELV de Givors et Emmanuel Macron, le président de la République, et les menaçant de subir le même sort que Samuel Paty, l'enseignant décapité dans les Yvelines la veille des vacances de la Toussaint. Sur un mur de Givors, on peut ainsi lire "Macron fdp on va te déquapiter la tete toi et le batard de Boudjelaba, maire de mes couilles" ou encore "Nike Paty".

Ce n'est pas la première fois que Mohamed Boudjellaba doit faire face à de telles insultes. Fin août, il avait déjà reçu une lettre d'insultes racistes dont l'auteur a été condamné quelques jours plus tard. Après la découverte de ces nouvelles menaces ce vendredi, faisant explicitement allusion à une décapitation, il a fait part de son indignation dans un courrier adressé aux habitants de sa commune et porté plainte pour menaces de mort et apologie du terrorisme.

Le maire de Givors n'est pas le seul à être menacé de décapitation. Ces deux dernières semaines, Jérémie Bréaud, le maire LR de Bron et Olivier Berzane, le maire EELV du 8e arrondissement de Lyon, ont également été visés par des graffiti similaires (lire ici et là).