Près de Lyon : le maire de Bron, Jérémie Bréaud, menacé de décapitation

"On va te décapiter". Des tags menaçants Jérémie Bréaud, le maire de Bron, ont été découverts ce jeudi matin à Chassieu, près de Lyon. D'après Europe 1, ces tags auraient été commis par une vingtaine d'individus la nuit dernière.

Il y a quelques jours, déjà, le maire de Bron, Jérémie Bréaud, et les forces de l'ordre ont été menacés de mort. "Ceci est une déclaration de guerre. On va tous vous tuer", était-il notamment inscrit. Des menaces qui intervenaient suite à une opération anti-drogue effectuée à Bron quelques jours plus tôt.

"Menaces de mort à l’encontre du maire - « on va te decapiter ! » de Bron : A ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l’élu. Soutien à ce maire, comme à tous les élus victimes de menaces", a twitté Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

