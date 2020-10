Lyon : Nouvelles menaces de décapitation taguées sur les murs d'une école

Ce samedi matin, des tags ont été découverts sur les murs d'une école dans le 8e arrondissement de Lyon. Ces derniers menacent de décapiter les professeurs et les élèves.

Une semaine après l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans dans les Yvelines, quelques jours après les menaces de décapitation sur le maire de Bron taguées à Chassieu, de nouvelles inscriptions ont été découvertes sur les murs de l'école Philibert-Delorme dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ces tags, en plus de menacer le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane (EELV), s'attaquent aux professeurs et aux élèves. On peut y lire " continué, on va vous décapiter les prof et les élèves" ou encore "le maire du 8e on va te décapiter la tête". D'autres tags avec d'autres insultes ont aussi été trouvés sur ce mur. Une enquête est en cours.

Les mots ont un sens, on ne peut pas laisser des jeunes s'amuser à tager une école avec de tels messages (même pour "s'amuser") ! @GDarmanin pic.twitter.com/fcaLwaAyCo — Thomas Faurobert (@ThomasFaurobert) October 24, 2020

Le maire de Lyon, Grégory Doucet a condamné ces actes :

Je condamne fermement ces tags d’une violence inqualifiable sur une école du 8e cette fois. Mon soutien inconditionnel à Olivier Berzane et à toutes les personnes visées. Une enquête est en cours. La République est indivisible, ceux qui attisent la haine ne gagneront jamais.

La Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme a aussi réagit dans un tweet.