Sud de Lyon : "fous le camp bougnoule", le maire de Givors victime d'insultes racistes

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Mohamed Boudjellaba, le nouveau maire de Givors, au sud de Lyon, a reçu un courrier avec des insultes racistes vendredi. Il a publié ce courrier sur les réseaux sociaux.

"Allez fous le camp bougnoule si tu ne veux pas brûler comme 1 merguez », « on sait encore se servir d’1 mitraillette", est-il notamment écrit dans ce "courrier".

La suite ? "Et la guerre tu vas l'avoir bougnoule maintenant tu payes la racaille pour mettre de feu aux immeubles c'est très grave ce que tu as fais et crois moi ça ne va pas rester sans vengeance", ou encore "tu sais comment ça fait une bombe dans une habitation, ça fait boum".

Un courrier de 4 pages de menace, de haine et d'insultes racistes...



Le maire de Givors a porté plainte

Le maire de Givors a porté plainte. "Le respect des citoyens et des élus, dans leur diversité, est un impératif qui ne peut être remis en cause", explique-t-il.



La Préfecture du Rhône a réagi sur Twitter et "condamne avec la plus grande fermeté les propos abjects tenus à l'égard du maire de Givors. Le racisme ainsi que toutes les formes de discriminations n'ont pas leur place dans notre République".

En tout, 4 pages de calomnie, de haine raciale et de menaces.