Près de Lyon : le festival Woodstower démarre ce mercredi 24 août

Le festival Woodstower ouvre ses portes ce mercredi 24 août au parc de Miribel-Jonage. Pendant cinq jours consécutifs, différents artistes musicaux et de l’humour se succéderont.

Du mercredi 24 août au dimanche 28 août, la 23e édition du festival Woodstower sera présent au parc Miribel-Jonage. Au programme : de la musique, de l'humour et de nombreuses activités pour les grands et les petits. Une fête foraine revisitée avec des animations sera également disponible jusqu’à 4h30 du matin le vendredi et samedi.

Différents endroits sont à disposition : la plage, le camping et la prairie. Chaque zone a ses horaires bien définies et ses activités. La programmation est également différente si vous venez en journée ou de nuit.

Le mercredi 24 août au soir vous pourrez retrouver les artistes Vald, Kungs ou encore Jok’air. Le 2e jour, le jeudi 25 août, retrouvez Dj Crabees pour le focus jour et Rim’k pour le focus nuit. Le vendredi 26 août, des humoristes lyonnais, tels que Mouataz ou encore Yacine Rharbaoui, entrent en scène à partir de 18h. Pour les fans de rap, Niska sera également présent ce vendredi pour cette troisième nuit. Le samedi, de nouveaux humoristes s’emparent de la scène ainsi que de nouveaux artistes musicaux. Même programme pour le dimanche si ce n’est qu’un chapiteau est ajouté.

Un espace enfant sera également disponible de 14h à 18h sur la plage avec un accès gratuit. Au rendez-vous : un scrabble géant, des ateliers créatifs, des jeux en bois, etc.

La journée, le festival sera ouvert de 13h à 19h et le soir, l'ouverture des portes se fera à 18h30, les shows débuteront aux alentours de 19h.

Les prix

Le prix des billets pour une journée en "Late" est de 37,50€. Il faut débourser 62,10€ pour le pass week-end du vendredi au dimanche. Enfin, pour le pass de quatre jours, le prix s'élève à 118,50€.

Pour s'y rendre

Dans le but d'amener les participants du festival à prendre les transports en commun, le Sytral consolide son offre sur le réseau TCL. La ligne N80 sera étendue à titre exceptionnel le mercredi et le jeudi 25 août. Ainsi, de 23h30 à 01h30, toutes les dix minutes, cette ligne ira jusqu'à la Gare Part-Dieu en passant par Vaulx-en-Velin La Soie.

Le vendredi 26 août, la ligne reviendra comme à son habitude de Grand Parc Le Morlet à Vaulx-en-Velin La Soie. Cependant, elle sera prolongée en soirée jusqu’à 01h30 pour une fréquence de dix minutes entre chaque départ. Le samedi 27 août, la ligne fonctionnera de 04h15 à 06h15 toutes les dix minutes puis toutes les vingt minutes jusqu’à dimanche 28 août à 01h30.

Le dimanche 28 août, la ligne sera de nouveau fonctionnelle de 04h15 à 06h15, avec une fréquence de dix minutes.

Adresse : Grand Parc Miribel-Jonage, Chemin de la Bletta, 69120, Vaulx en Velin

Pour plus d’informations sur le planning : @woodstower_ et pour chopper vos places c'est direction le site internet.