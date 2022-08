Métropole de Lyon : le Mont d'Or Beer Festival revient le 17 septembre

Le samedi 17 septembre prochain aura lieu à Poleymieux-au-Mont-d’Or (Métropole de Lyon) le Mont d'Or Beer Festival. Un événement local autour de la bière et du brassage.

En 2022, le Mont d'Or Beer Festival sera de retour le samedi 17 septembre. Après 2021, où près de 2300 visiteurs étaient venus à Poleymieux-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon), cet événement conçu autour de la bière, du brassage et de l'artisanat local vous accueillera de 10 à 19 heures.

Ouverte à tous, l'entrée est gratuite. Vous pourrez y découvrir plus de 25 exposants, mais également un musée sur l'histoire de la bière lyonnaise. Au programme, des brasseries, distilleries ou encore des jeux et animations pour toute la famille. Il sera possible de se restaurer sur place.

Une partie des bénéfices ira à une association d'aide aux réfugiés ukrainiens

A noter que certaines animations (notamment en participation avec des brasseurs) sont en lien avec le mouvement Brew for Ukraine. Leurs bénéfices seront reversés à une association d'aide aux réfugiés ukrainiens. Le reste ira à l'association du Sou des écoles de Poleymieux pour financer les projets et activités de l’école du village.

