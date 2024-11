Près de Lyon : "la plus grande dégustation de Beaujolais Nouveaux de l'Univers"

Un restaurant de Belleville-en-Beaujolais organise "la plus grande dégustation de Beaujolais Nouveaux de l'univers".

L'heure du Beaujolais Nouveau approche à grands pas. Du jeudi 21 au dimanche 24 novembre, La Maison des Beaujolais de Belleville-en-Beaujolais organisera pour l'occasion la 3e édition de "la plus grande dégustation de Beaujolais Nouveaux de l'univers".

Plus de 125 Beaujolais nouveaux et Beaujolais Villages Nouveaux différents, rouges et rosés, seront ainsi à déguster autour d'un mâchon ou d'un repas. Le restaurant qui possède un cave avec plus de 600 références de vins du Beaujolais aux pris du domaine, appelle à venir "tordre le cou